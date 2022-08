LungoIrno | un fiume di rifiuti e inciviltà

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Ai margini delIrno una vera e propria vergognosa discarica. L’abbandono in cui versa Salerno è intollerabile. Chi non riesce a garantire i servizi, pur aumentando tasse e balzelli a carico dei cittadini, avrebbe il dovere di togliere il disturbo!”. A scriverlo questa mattina, sul suo profilo Facebook è stato il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano che ha postato una serie di fotografie che trovano conferma anche nelle immagini registrate dalle nostre telecamere nei pressi delle api de delIrno. Quello che agli occhi dei cittadini, ma soprattutto dei tanti visitatori in prossimità di raggiungere la stazione ferroviaria di Salerno situata a pochi metri dovrebbe presentarsi come una cartolina, è in realtà l’ennesima fotografia che immortala pezzi di degrado nel comune capoluogo dove ...

