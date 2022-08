L’Ajax perde un pezzo pregiato: non affronterà il Napoli in Champions (Di martedì 30 agosto 2022) Il 4 e il 12 ottobre il Napoli affronterà L’Ajax in Champions League. Gli azzurri, inseriti nel Girone A insieme ai lanceri, Liverpool e Rangers, esordiranno tra poco col botto tra più di una settimana, quando al Maradona arriverà la corazzata di Jurgen Klopp. L’impegno europeo del Napoli proseguirà poi con l’ostica trasferta in casa degli scozzesi, seguita come detto dalla doppia sfida con L’Ajax: gli uomini di Spalletti disputeranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Per queste due sfide così importanti, che potrebbero risultare decisive in ottica qualificazione agli ottavi, gli olandesi non potranno contare su un loro pezzo pregiato, l’attaccante brasiliano Antony Matheus dos Santos. FOTO: Getty – Antony Ajax Da tempo era sulle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Il 4 e il 12 ottobre ilinLeague. Gli azzurri, inseriti nel Girone A insieme ai lanceri, Liverpool e Rangers, esordiranno tra poco col botto tra più di una settimana, quando al Maradona arriverà la corazzata di Jurgen Klopp. L’impegno europeo delproseguirà poi con l’ostica trasferta in casa degli scozzesi, seguita come detto dalla doppia sfida con: gli uomini di Spalletti disputeranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Per queste due sfide così importanti, che potrebbero risultare decisive in ottica qualificazione agli ottavi, gli olandesi non potranno contare su un loro, l’attaccante brasiliano Antony Matheus dos Santos. FOTO: Getty – Antony Ajax Da tempo era sulle ...

