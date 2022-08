Chris Rock scherza sull’omicidio di Nicole Brown Simpson: è polemica online (Di martedì 30 agosto 2022) Chris Rock ha recentemente fatto una battuta sull'omicidio di Nicole Brown Simpson che, essendo stata considerata disgustosa e di cattivo giusto, ha dato vita ad un'enorme polemica. Chris Rock ha confermato di aver rifiutato l'offerta di presentare gli Academy Awards 2023, facendo una battuta che ha suscitato una serie di polemiche su Internet. Come riportato dal Los Angeles Times, durante uno spettacolo di stand-up del 28 agosto, il comico ha paragonato il suo rifiuto all'omicidio nel 1994 di Nicole Brown Simpson. Il comico ha osservato che accettare di presentare nuovamente gli Oscar sarebbe "come chiedere a Nicole Brown Simpson di tornare nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022)ha recentemente fatto una battuta sull'omicidio diche, essendo stata considerata disgustosa e di cattivo giusto, ha dato vita ad un'enormeha confermato di aver rifiutato l'offerta di presentare gli Academy Awards 2023, facendo una battuta che ha suscitato una serie di polemiche su Internet. Come riportato dal Los Angeles Times, durante uno spettacolo di stand-up del 28 agosto, il comico ha paragonato il suo rifiuto all'omicidio nel 1994 di. Il comico ha osservato che accettare di presentare nuovamente gli Oscar sarebbe "come chiedere adi tornare nel ...

Dome689 : RT @Open_gol: Il comico ha commentato la proposta con una battuta che aveva come protagonista Nicole Brown, uccisa da O. J. Simpson nel 199… - Open_gol : Il comico ha commentato la proposta con una battuta che aveva come protagonista Nicole Brown, uccisa da O. J. Simps… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: #ChrisRock, coprotagonista suo malgrado di un'ormai famigerata scenata con #WillSmith all'ultima cerimonia degli #Oscar,… - Adnkronos : #Oscar 2023, Chris Rock rifiuta la conduzione: - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L'Academy ha offerto di nuovo a Chris Rock la conduzione per la cerimonia degli Oscar 2023, che si terranno il prossimo 12 mar… -