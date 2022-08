Carabiniere morto a Cuba, potrebbe non essere colpa del vaiolo delle scimmie ma di «sepsi dovuta a broncopolmonite» (Di martedì 30 agosto 2022) Contraddizioni e zone d’ombra si addensano attorno al caso del Carabiniere italiano morto a Cuba lo scorso 21 agosto. Mentre secondo le prime analisi condotte dall’apparato sanitario Cubano, trasmesse poi alla Farnesina, a stroncare l’uomo sarebbe stato il vaiolo delle scimmie, successivi accertamenti hanno portato il Ministero della Salute Cubano a giungere a una diversa conclusione. Dal referto dell’autopsia effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale de l’Avana, infatti, la causa della morte del luogotenente Germano Mancini sarebbe stata identificata in una «sepsi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi». Lo ha comunicato in una nota il ministero della Sanità ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Contraddizioni e zone d’ombra si addensano attorno al caso delitalianolo scorso 21 agosto. Mentre secondo le prime analisi condotte dall’apparato sanitariono, trasmesse poi alla Farnesina, a stroncare l’uomo sarebbe stato il, successivi accertamenti hanno portato il Ministero della Saluteno a giungere a una diversa conclusione. Dal referto dell’autopsia effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale de l’Avana, infatti, la causa della morte del luogotenente Germano Mancini sarebbe stata identificata in una «con germe indeterminato e danni a più organi». Lo ha comunicato in una nota il ministero della Sanità ...

repubblica : Carabiniere morto a Cuba: la causa non sarebbe il vaiolo delle scimmie ma una 'sepsi dovuta a broncopolmonite' [di… - VenezianoMario : Carabiniere morto a Cuba: la causa non sarebbe il vaiolo delle scimmie ma una 'sepsi dovuta a broncopolmonite'… - Rog_2 : RT @repubblica: Carabiniere morto a Cuba: la causa non sarebbe il vaiolo delle scimmie ma una 'sepsi dovuta a broncopolmonite' [di Ferro En… - DiDimiero : RT @repubblica: Carabiniere morto a Cuba: la causa non sarebbe il vaiolo delle scimmie ma una 'sepsi dovuta a broncopolmonite' [di Ferro En… - romi_andrio : RT @repubblica: Carabiniere morto a Cuba: la causa non sarebbe il vaiolo delle scimmie ma una 'sepsi dovuta a broncopolmonite' [di Ferro En… -