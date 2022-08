TRUFFE : COME IDENTIFICARE UN MESSAGGIO SMS FALSO (Di lunedì 29 agosto 2022) In questo articolo parliamo di un argomento ricorrente per la sicurezza e per questo molto importante, ovvero la ricezione di messaggi SMS che sembrano veri, ma che in realtà non lo sono e mascherano al contrario una vera e propria truffa. Scopri leggendo questo articolo COME riconoscere un SMS truffa! Vedremo insieme quali sono i campanelli di allarme per rilevare i messaggi falsi. Prima di proseguire vogliamo già indicarvi la regola di base : NON INTERAGIRE MAI con gli SMS ricevuti se contengono dei link o dei codici. Quindi mai cliccare sul link proposto nel MESSAGGIO che potrebbe portarvi ad una pagina web falsa creata solo per rubarvi le credenziali di accesso; allo stesso modo mai rispondere perchè potrebbero continuare in modo massivo con altre TRUFFE e mai inoltrare il MESSAGGIO con dei codici che avete ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 29 agosto 2022) In questo articolo parliamo di un argomento ricorrente per la sicurezza e per questo molto importante, ovvero la ricezione di messaggi SMS che sembrano veri, ma che in realtà non lo sono e mascherano al contrario una vera e propria truffa. Scopri leggendo questo articoloriconoscere un SMS truffa! Vedremo insieme quali sono i campanelli di allarme per rilevare i messaggi falsi. Prima di proseguire vogliamo già indicarvi la regola di base : NON INTERAGIRE MAI con gli SMS ricevuti se contengono dei link o dei codici. Quindi mai cliccare sul link proposto nelche potrebbe portarvi ad una pagina web falsa creata solo per rubarvi le credenziali di accesso; allo stesso modo mai rispondere perchè potrebbero continuare in modo massivo con altree mai inoltrare ilcon dei codici che avete ...

