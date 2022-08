Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Piccinini per Roma - Monza, Samp - Lazio ad Aureliano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma - In vista del turno infrasettimanale, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Si parte con Sassuolo - Milan che sarà diretta da Ayroldi , Inter - ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022)- In vista del turno infrasettimanale, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per ladiA. Si parte con Sassuolo - Milan che sarà diretta da Ayroldi , Inter - ...

CarloCalenda : Basta. L’Italia deve individuare proposte serie da portare avanti in maniera prioritaria. Non si possono continuare… - tancredipalmeri : Paredes rischia di percepire alla Juventus lo stipendio più alto di tutta la Serie A. Vediamo, stanno limando gli ultimi dettagli - mttslv : La cosa surreale è che in Italia non c’è alcun partito di Putin, ma una serie di partiti atlantisti che competono t… - __Fabiana___ : Perché proprio l'Italia ha scelto come tematica il micropene? Perché siamo un paese fallo-centrico e maschilista. O… - santirag34 : La perfezione di un lavoro artigianale. Fate riprosperare l'artigianato in Italia in tutti i suoi aspetti, perché i… -