Paura in autostrada, Suv fa inversione a U. Il conducente: "Me lo ha detto il navigatore" (Di lunedì 29 agosto 2022) Ha effettuato un'inversione a U sull'autostrada A1 ma è stato fermato dalla Polizia stradale. L'automobilista, straniero, dopo essersi accorto di aver sbagliato direzione, ha effettuato il cambio di direzione mettendo a rischio auto e i tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare. I poliziotti e gli operatori di Società Autostrade per l'Italia stavano osservando le immagini provenienti dalle telecamere di tratta, quando a un certo punto è apparso sul monitor un Suv bianco che stava invertendo la marcia. Il conducente, si è "giustificato" affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima l'inversione di marcia. L'uomo è stato sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente, una multa fino a 8mila euro e con il fermo del veicolo.

