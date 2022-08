“Io e Alessia non stiamo più insieme”. Le voci, poi la conferma: è finita 1 anno dopo la nascita della loro prima figlia (Di lunedì 29 agosto 2022) Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino si sono lasciati. A pochi mesi dalla nascita della figlia Sophie, avvenuta il 28 settembre 2021, il fratello di Pierpaolo, concorrente al GF Vip 5, ha confermato la rottura. Era stato lui stesso ad entrare nella Casa per annunciare a Pierpaolo che presto sarebbe diventato zio. Anche Alessia Pellegrino era intervenuta durante il reality e la sua presa di posizione dimostrava il legame con la famiglia Pretelli. “Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di Pierpaolo – le parole di Alessia – Settimane che vengono attaccati dopo che la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cosa ha detto di così sbagliato? Perché c’è stata tutta questa cattiveria? Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Giulio Pretelli ePellegrino si sono lasciati. A pochi mesi dallaSophie, avvenuta il 28 settembre 2021, il fratello di Pierpaolo, concorrente al GF Vip 5, hato la rottura. Era stato lui stesso ad entrare nella Casa per annunciare a Pierpaolo che presto sarebbe diventato zio. AnchePellegrino era intervenuta durante il reality e la sua presa di posizione dimostrava il legame con la famiglia Pretelli. “Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di Pierpaolo – le parole di– Settimane che vengono attaccatiche la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cosa ha detto di così sbagliato? Perché c’è stata tutta questa cattiveria? Sono ...

