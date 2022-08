Inter, Lukaku out per il Derby? Le ipotesi sui tempi di recupero (Di lunedì 29 agosto 2022) Vista l’imminenza di numerosi impegni importanti in calendario, filtra molta preoccupazione ad Appiano Gentile per le condizioni di Romelu Lukaku. Il risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato in allenamento lo terrà sicuramente fuori per l’impegno infrasettimanale con la Cremonese, ma non è questo a preoccupare il tecnico Simone Inzaghi. Lukaku Infortunio recupero Ciò che si teme in casa Inter, è che il belga possa saltare anche il Derby con il Milan e l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, previsti rispettivamente per il 3 e il 7 settembre. Previsti, dunque, tra oggi e domani gli esami strumentali per fare chiarezza sulla gravità dell’infortunio. Per quanto riguarda la stracittadina di Milano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è ancora una ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Vista l’imminenza di numerosi impegni importanti in calendario, filtra molta preoccupazione ad Appiano Gentile per le condizioni di Romelu. Il risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato in allenamento lo terrà sicuramente fuori per l’impegno infrasettimanale con la Cremonese, ma non è questo a preoccupare il tecnico Simone Inzaghi.InfortunioCiò che si teme in casa, è che il belga possa saltare anche ilcon il Milan e l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, previsti rispettivamente per il 3 e il 7 settembre. Previsti, dunque, tra oggi e domani gli esami strumentali per fare chiarezza sulla gravità dell’infortunio. Per quanto riguarda la stracittadina di Milano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è ancora una ...

