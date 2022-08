I Santi di Lunedì 29 Agosto 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA – Memoriasec. IGiovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa, imprigionatolo nella fortezza di Macheronte ad Oriente del Mar Morto, lo fece decapitare. Egli è l’amico che esulta di gioia alla voce dello sposo e si eclissa di fronte al Cristo, sole di giustizia: ‘Ora la mia gioia è compiuta; egli deve crescere, io invece diminuire’. Alla sua scuola si sono formati alcuni dei primi discepoli del Signore. (Mess. Rom.)…www.Santiebeati.it/dettaglio/24300 Santa CANDIDA Vergine e martire venerata a Roma www.Santiebeati.it/dettaglio/95561 Santa BEATRICE DI NAZARETH m. Nazareth, 29 Agosto 1268www.Santiebeati.it/dettaglio/64850 Santa BASILLA Martire a Sirmio www.Santiebeati.it/dettaglio/67960 Sant’ ADELFO DI ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA – Memoriasec. IGiovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa, imprigionatolo nella fortezza di Macheronte ad Oriente del Mar Morto, lo fece decapitare. Egli è l’amico che esulta di gioia alla voce dello sposo e si eclissa di fronte al Cristo, sole di giustizia: ‘Ora la mia gioia è compiuta; egli deve crescere, io invece diminuire’. Alla sua scuola si sono formati alcuni dei primi discepoli del Signore. (Mess. Rom.)…www.ebeati.it/dettaglio/24300 Santa CANDIDA Vergine e martire venerata a Roma www.ebeati.it/dettaglio/95561 Santa BEATRICE DI NAZARETH m. Nazareth, 291268www.ebeati.it/dettaglio/64850 Santa BASILLA Martire a Sirmio www.ebeati.it/dettaglio/67960 Sant’ ADELFO DI ...

