Calciomercato Serie A LIVE | Pedro rinnova | due opzioni per Arthur | il Lecce aspetta un centrocampista

DiMarzio : #Calciomercato I @SassuoloUS, nuovi contatti per Armand #Laurienté - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, #Fofana-@ChelseaFC potrebbe sbloccare #Chalobah. E il passaggio di #Paquetà al @WestHam… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - cmdotcom : I #top della Serie A: De Ketelaere dono divino, #Miretti scanta la Juve, Luis Alberto rompe l’Inter - Torrenapoli1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg -

@GianniVisnadi Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Gli altri acquisti sono dei parametri zero qualcuno anche al là con gli anni o prestiti di un paio di giovani solo alla seconda stagione inA. Ormai è chiaro che questa società navighi a vista .Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 3a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Le reti dei sanniti due regali della difesa. Ma il solito Serra non richiama Pairetto per valutare un calcio di rigore netto per fallo di mano di Barba ...