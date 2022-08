(Di lunedì 29 agosto 2022) di 200 kg che ha ucciso la piccola Lavinia La morte della piccola Lavinia Trematerra, avvenuta in un hotel didi, ha dei risvolti che devono essere ancora accertati. La bambina è stata uccisa da unadi marmo che le è crollata addosso, schiacciandola. Le prime ipotesi parlano del fatto che lanon fosse ancorata alla base. Per questo motivo i pm tedeschi hanno chiesto unatecnicadi 200 kg. Anche i media tedeschi parlano della possibilità che lanon fosse ben ancorata, ma sono ancora tutte ipotesi, non c’è ancora nessuna conferma. Nessuna telecamera di sorveglianza era nell’area, che potrebbe chiarire la dinamica dell’incidente. Leggi anche:DI, ...

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Lavinia, 7 anni, morta in vacanza a Monaco di Baviera: perizia sulla statua che l’ha uccisa - 361_magazine : Bimba morta a Monaco di Baviera, il pm chiede perizia sulla statua - Corriere : Lavinia, 7 anni, morta in vacanza a Monaco di Baviera: perizia sulla statua che l’ha uccisa - infoitinterno : Lavinia Trematerra, inchiesta sulla bimba morta a Monaco di Baviera - enricofrasca3 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Lavinia Trematerra, i pm tedeschi chiedono perizia su statua che l’ha schiacc... -

L'inchiesta sulla morte di Lavinia Trematerra , la bambina di 7 anni schiacciata da una statua di 200 chili nel cortile dell'albergo a 4 stelle di Monaco di Baviera dove era in vacanza con i genitori, ...... eccola, nella foto recuperata dal "Roma", la scultura che ha ucciso la piccola Lavinia Trematerra,di appena 7 anni (compiuti lo scorso 18 aprile)nel pomeriggio di venerdì nell'albergo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una pesante lastra di marmo l’ha schiacciata e per Lavinia, bimba di 7 anni di Napoli, non c’è stato nulla da fare. La tragedia, come scrive l’Agi, nel giardino di un albergo a […] È morta davanti agl ...