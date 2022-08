VIDEO: Un allenatore speciale per Liv Morgan, Riddle le spiega come contrastare la Kirifuda Clutch (Di domenica 28 agosto 2022) Tra meno di una settimana la campionessa di SmackDown Liv Morgan dovrà difendere il suo titolo contro Shayna Baszler a Clash At The Castle. Dopo Ronda Rousey, Liv affronterà un’altra ex campionessa di arti marziali e negli scontri avvenuti negli show settimanali ha già sperimentato cosa voglia dire finire nelle mosse di sottomissione della Ace of Spades, di conseguenza il focus dei suoi allenamenti è incentrato sul contrasto di queste mosse e ha chiesto aiuto a Riddle, uno che di MMA se intende. “Pronto ad aiutarla” Riddle, nonostante sarà impegnato anche lui a Clash At The Castle in un match singolo contro Seth Rollins, non ha avuto problemi a concedere questa sessione d’allenamento a Liv Morgan, la quale, come dichiarato dal King of Bros, ha chiesto molto educatamente al questo aiuto. Nei ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022) Tra meno di una settimana la campionessa di SmackDown Livdovrà difendere il suo titolo contro Shayna Baszler a Clash At The Castle. Dopo Ronda Rousey, Liv affronterà un’altra ex campionessa di arti marziali e negli scontri avvenuti negli show settimanali ha già sperimentato cosa voglia dire finire nelle mosse di sottomissione della Ace of Spades, di conseguenza il focus dei suoi allenamenti è incentrato sul contrasto di queste mosse e ha chiesto aiuto a, uno che di MMA se intende. “Pronto ad aiutarla”, nonostante sarà impegnato anche lui a Clash At The Castle in un match singolo contro Seth Rollins, non ha avuto problemi a concedere questa sessione d’allenamento a Liv, la quale,dichiarato dal King of Bros, ha chiesto molto educatamente al questo aiuto. Nei ...

