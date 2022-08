Us Open 2022, Kyrgios: “Devo canalizzare il risentimento dentro di me nel modo giusto” (Di domenica 28 agosto 2022) Alla viglia degli Us Open 2022 in cui è certamente uno dei protagonisti più attesi, Nick Kyrgios si è concesso ad un’intervista a Sports Illustrated in cui è entrato maggiormente nei dettagli anche su questioni più personali. “Quando ero giovane ero un ragazzino sovrappeso. Molti allenatori e insegnanti mi dicevano che non sarebbe andata bene. Ho affrontato le stesse cose in tutta l’Australia, con il razzismo e altro. Ho ancora un grande risentimento dentro di me. Ora non punge più, ma non lo dimentico. Quindi ora e quando sarò in cima, non lascerò che lo dimentichino. Ho solo bisogno di canalizzarlo nel modo giusto. Ho sicuramente la pelle spessa” ha dichiarato Kyrgios sulle difficoltà avute durante la sua crescita. “Per quanto riguarda i grandi del ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Alla viglia degli Usin cui è certamente uno dei protagonisti più attesi, Nicksi è concesso ad un’intervista a Sports Illustrated in cui è entrato maggiormente nei dettagli anche su questioni più personali. “Quando ero giovane ero un ragazzino sovrappeso. Molti allenatori e insegnanti mi dicevano che non sarebbe andata bene. Ho affrontato le stesse cose in tutta l’Australia, con il razzismo e altro. Ho ancora un grandedi me. Ora non punge più, ma non lo dimentico. Quindi ora e quando sarò in cima, non lascerò che lo dimentichino. Ho solo bisogno di canalizzarlo nel. Ho sicuramente la pelle spessa” ha dichiaratosulle difficoltà avute durante la sua crescita. “Per quanto riguarda i grandi del ...

