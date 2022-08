Ultime Notizie – Elezioni 2022, Toti: “Se Meloni prende più voti e non è premier è colpo di stato” (Di domenica 28 agosto 2022) “Meloni? Nelle coalizioni ci sono sensibilità diverse, la legge elettorale premia le coalizioni e rende irrilevanti chi si mette da una parte. Dopodiché se Meloni prendesse più voti e non fosse presidente del Consiglio saremmo al colpo di stato”. Lo dice il presidente della Liguria Giovanni Toti di Noi moderati. “Se dipendesse da me, il presidente del Consiglio lo farebbe uno di Noi moderati, o Draghi – scherza Toti – Lo decideranno invece gli italiani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) “? Nelle coalizioni ci sono sensibilità diverse, la legge elettorale premia le coalizioni e rende irrilevanti chi si mette da una parte. Dopodiché sesse piùe non fosse presidente del Consiglio saremmo aldi”. Lo dice il presidente della Liguria Giovannidi Noi moderati. “Se dipendesse da me, il presidente del Consiglio lo farebbe uno di Noi moderati, o Draghi – scherza– Lo decideranno invece gli italiani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - junews24com : Bradley esalta l'ex Juve Bernardeschi: «Ci rende migliori. Riesce sempre...» - - alesarrett : RT @weeklyOSM: Il numero 631 del weeklyOSM è ora disponibile in Italiano. Le ultime notizie dal mondo #openstreetmap #osm -