Traffico Roma del 28-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso per ilintenso su strade ed autostrade alle gite fuori porta per il weekend si sommano i libri delle vacanze ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge code sono segna sulla A1Napoli tra Ceprano e d’anagni in direzione della capitale attese code poi alla barriera diEst sulla A24Teramo in città la polizia locale segnala un incidente in Viale della Serenissima possibili rallentamenti all’incrocio con via Prenestina trasporto pubblico sospeso fino ai primi giorni di settembre servizio della linea fl4Albano per ...