Traffico Roma del 28-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in città incidente con rallentamenti in via Vittorio Ragusa in prossimità di via di Tor Vergata altre cose sempre per un incidente in via Pontina tra Tor de’ Cenci via di Decima in stazione di Pomezia Aurelio per lavori idrici d’urgenza resta chiusa via Paolo II come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviate le linee bus di zona dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it da Valerio penne tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità