Scuola | basta Dad per alunni positivi Mascherine per fragili

(Di domenica 28 agosto 2022) Arriva il vademecum nelle scuole in vista della riapertura con le nuove regole per fronteggiare il Covid. Non ci sarà la didattica a distanza. Così dalle indicazioni del ministero dell'istruzione per ...

mauroberruto : Ogni mattina un responsabile sport del @pdnetwork ripubblica il programma “sport e cultura del movimento” perché sa… - Icestar66 : RT @LucillaMasini: Ungheria. Secondo un rapporto, le insegnanti femmine mettono a repentaglio le certezze maschili. La domanda sorge sponta… - mbx1900 : @alexfuse @ellellev_ @ProfPBianchi Il problema è che 9 volte su 10 il ragazzo nn ha una ceppa ma ha un genitore rom… - BenitoAtos : RT @LucillaMasini: Ungheria. Secondo un rapporto, le insegnanti femmine mettono a repentaglio le certezze maschili. La domanda sorge sponta… - schtennis : @basta_francesca @graziano_delrio @pdnetwork Scuola d'infanzia. -

Arriva il vademecum nelle scuole in vista della riapertura con le nuove regole per fronteggiare il Covid. Non ci sarà la didattica a distanza. Così dalle indicazioni del ministero dell'istruzione per ......febbre 'Si' - si legge nel documento - in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) e' condizione frequente e non puo' essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dallain ...Anche con il raffreddore si potrà entrare, stop alla misurazione della temperatura all'ingresso Arriva il vademecum nelle scuole in vista della riapertura con le nuove regole per fronteggiare il Covid ...Tra i giovanissimi dell’Emilia-Romagna spopola quest’anno il materiale per la scuola firmato da youtuber, influencer, personaggi famosi e squadre di ...