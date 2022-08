Modelli di business vinicolo | il caso Sébastien Frey

Leggi su danielebartocciblog

(Di domenica 28 agosto 2022) Vino e sport, due amici inseparabili. All’interno del panorama sportivo, in particolar modo quello calcistico, svariati sono gli atleti, ex calciatori o allenatori che hanno optato per ingenti investimenti in vino, birra e bollicine, nonché in progetti culturali e nuovidilegati al prodottoe al pianeta enogastronomico nel suo complesso: tra questi l’ex inter. Le leggi del web valgono oggi più che mai anche per il vino. Innanzitutto va affermato che l’enorme diffusione degli innovatividi comunicazione on-line, in primis i social media, sembrano mettere a repentaglio la sopravvivenza futura dei mass-media classici (televisione, stampa, ecc.). Una mirata campagna comunicativa sul web, da parte degli imprenditori vinicoli, può essere ...