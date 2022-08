F1, Gp Belgio 2022, Isola: “La gomma hard così veloce è una vera vittoria per noi” (Di domenica 28 agosto 2022) Mario Isola, Motorsport Director Pirelli, ha parlato dopo il Gran Premio del Belgio 2022 di F1. Ecco le sue parole: “SPA è una pista unica, ed è stato un vero piacere avere la conferma che sia parte del calendario di Formula 1 anche l’anno prossimo. Un successo di pubblico tale, 360 mila persone, celebrato al meglio da macchine e piloti che non hanno lesinato sorpassi, duelli e a cui abbiamo contribuito con le nostre gomme ed in condizioni meteo cosi variabili per tutto il week end. Una sfida che ci soddisfa, con la hard tornata vera protagonista, essendo stata utilizzata praticamente da tutti i piloti. Analizzeremo tutti i dati a nostra disposizione ovviamente, ma sentire per radio in pista che la hard è stata 2 decimi più veloce di quanto previsto è una ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Mario, Motorsport Director Pirelli, ha parlato dopo il Gran Premio deldi F1. Ecco le sue parole: “SPA è una pista unica, ed è stato un vero piacere avere la conferma che sia parte del calendario di Formula 1 anche l’anno prossimo. Un successo di pubblico tale, 360 mila persone, celebrato al meglio da macchine e piloti che non hanno lesinato sorpassi, duelli e a cui abbiamo contribuito con le nostre gomme ed in condizioni meteo cosi variabili per tutto il week end. Una sfida che ci soddisfa, con latornataprotagonista, essendo stata utilizzata praticamente da tutti i piloti. Analizzeremo tutti i dati a nostra disposizione ovviamente, ma sentire per radio in pista che laè stata 2 decimi piùdi quanto previsto è una ...

