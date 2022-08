F1, Ferrari in difficoltà in Belgio e Red Bull superiore: una F1-75 sottotono (Di domenica 28 agosto 2022) La Ferrari esce dal Gran Premio del Belgio battuta su tutta la linea dalla Red Bull. Sul piano prestazionale non c’è proprio stata partita tra la F1-75 e la RB18. Mai, in questo 2022, si erano viste le Rosse in difficoltà come a Spa-Francorchamps. A Imola, altra gara estremamente complicata, Charles Leclerc aveva comunque conteso la seconda piazza a Sergio Perez. In Ungheria, dove nel finale il Cavallino Rampante è naufragato, il monegasco ha anche comandato il gruppo. Nelle Ardenne, invece, il Drink Team ha sovrastato la Scuderia del Drake senza possibilità di replica. Viene il dubbio che l’ormai proverbiale direttiva tecnica 39, quella voluta dalla Fia per ridurre il porpoising, abbia avuto un impatto maggiore sulla F1-75 che sulla RB18. Oppure a Milton Keynes hanno adeguato la monoposto in maniera decisamente più ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Laesce dal Gran Premio delbattuta su tutta la linea dalla Red. Sul piano prestazionale non c’è proprio stata partita tra la F1-75 e la RB18. Mai, in questo 2022, si erano viste le Rosse income a Spa-Francorchamps. A Imola, altra gara estremamente complicata, Charles Leclerc aveva comunque conteso la seconda piazza a Sergio Perez. In Ungheria, dove nel finale il Cavallino Rampante è naufragato, il monegasco ha anche comandato il gruppo. Nelle Ardenne, invece, il Drink Team ha sovrastato la Scuderia del Drake senza possibilità di replica. Viene il dubbio che l’ormai proverbiale direttiva tecnica 39, quella voluta dalla Fia per ridurre il porpoising, abbia avuto un impatto maggiore sulla F1-75 che sulla RB18. Oppure a Milton Keynes hanno adeguato la monoposto in maniera decisamente più ...

Sergio37075361 : Ogni GP un Leclerc sa che dovrà essere più bravo dei sabotaggi del suo muretto. Ogni GP un muretto Ferrari sa che d… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#Verstappen domina il #BelgianGP con una rimonta strepitosa, #Perez completa la doppietta #RedBull. #Ferrari in diffi… - LuigiDeMarino : #Ferrari in difficoltà e francamente non ne azzeccano una. Divertente l'ultimo pit stop di #Leclerec. Rientri per p… - a_parenti_nrg25 : Prima vittoria schiacciante di #RedBull, #Ferrari impotente ed in difficoltà anche con #Mercedes #SpaFrancorchamps… - SPalermo91 : RT @sportface2016: +++#Verstappen domina il #BelgianGP con una rimonta strepitosa, #Perez completa la doppietta #RedBull. #Ferrari in diffi… -