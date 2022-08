Dad e due gradi in meno in classe: le ipotesi per la scuola contro il caro energia. I presidi: «Serve un piano nazionale» (Di domenica 28 agosto 2022) La Dad come risposta alla crisi energetica. Un giorno alla settimana di lezioni a distanza, magari il sabato, e la riduzione di uno o due gradi delle temperature nelle aule, per risparmiare sulle bollette: «Si possono fare entrambe le cose», sostiene Antonello Giannelli, «l’importante è che non siano lasciate alla decisione dei singoli». Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del più grande sindacato dei presidi italiani (Anp), accoglie in modo favorevole le ipotesi che si stanno formulando per contrastare l’aumento del prezzo del gas. «Anche la scuola deve fare la sua parte», afferma Giannelli che, però, sottolinea come «qualsiasi misura si decida di prendere per risparmiare, non deve pregiudicare il diritto allo studio né deve essere lasciata alla decisione della singola scuola». La ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) La Dad come risposta alla crisi energetica. Un giorno alla settimana di lezioni a distanza, magari il sabato, e la riduzione di uno o duedelle temperature nelle aule, per risparmiare sulle bollette: «Si possono fare entrambe le cose», sostiene Antonello Giannelli, «l’importante è che non siano lasciate alla decisione dei singoli». Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del più grande sindacato deiitaliani (Anp), accoglie in modo favorevole leche si stanno formulando per contrastare l’aumento del prezzo del gas. «Anche ladeve fare la sua parte», afferma Giannelli che, però, sottolinea come «qualsiasi misura si decida di prendere per risparmiare, non deve pregiudicare il diritto allo studio né deve essere lasciata alla decisione della singola». La ...

