Commenta per primo Due partite di campionato,in trasferta, zero punti all'attivo, ma tanti tanti complimenti ricevuti da tutti. Questo il bilancio grigiorosso dopo i primi 180 minuti in serie A. E in ...hanno battuto gli avversari 3 - 1 con una doppietta di Gondo , ma in campo sono scesi pochissimi titolari, quelli che hanno giocato meno contro il Verona e tanti giovani. Poche le ... Cremonesemania: grigiorossi schiavi di un modulo troppo spregiudicato I complimenti per il gioco offensivo e la squadra ‘bella’ da vedere, iniziavano a non bastare comunque, in assenza di vittorie, ma la Cremonese all’esordio casalingo con il Torino, è andata oltre. Non ...Due partite di campionato,in trasferta, zero punti all’attivo, ma tanti tanti complimenti ricevuti da tutti. Questo il bilancio grigiorosso dopo i primi 180 minuti in serie A. E in effetti la neo prom ...