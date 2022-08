Calciomercato Venezia | suggestione Januzaj

(Di domenica 28 agosto 2022): la nuovaper l’attacco dei lagunari è l’ex Manchester United, AdnanIlè al lavoro sulper trovare una soluzione in attacco. Uno di questi nomi, tra i più suggestivi, è quello dell’ex Manchester United, Adnan. L’attaccante belga è attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo con la Real Sociedad. Il calciatore prende tempo valutando le offerte: alcune in America e Qatar oltre ad un timido sondaggio dell’Everton. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il patron Niederauer vuole regalare ai tifosi del Venezia un'arma essenziale per la lotta promozione, ma affare insidioso ...