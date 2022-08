Captivus_acm : @intertristi1899 Adli penso non sia entrato malissimo, ha molta voglia di farsi vedere il che lo ha portato a qualc… -

ilGiornale.it

... avrebbe preso parte al sequestro ai danni di Touché, "trapper" padovano: l'avrebbero... È il caso del trapper rapito e: "Macché faida, abbiamo inscenato tutto per finta per fare ...Secondo il racconto dei testimoni, sul corso Vittorio Colonna nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 agosto, il giovane di colore sarebbe statoe mentre cercava di difendersi da sei o ... Accerchiato e pestato dalla baby gang di stranieri: 18enne in ospedale Un diciottenne italiano è stato aggredito da quattro giovani stranieri a Firenze: i membri della "baby gang" lo hanno accerchiato e lo hanno colpito con calci e pugni per sottrargli il cellulare, mand ...Un paese sotto choc. Perché la vittima di tanta follia ha appena quattordici anni e perché il modo in cui è avvenuta fa molta paura. In mezzo alla strada, in una ...