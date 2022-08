Tiro a volo, Larnaca 2022: Grassia, Rossi e Stanco in semifinale e in corsa per il pass olimpico (Di sabato 27 agosto 2022) L’Italia, al femminile, si giocherà il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Agli Europei di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Larnaca, Cipro, Silvana Stanca, Giulia Grassia e Jessica Rossi si sono qualificate tra le prime otto staccando il pass per le semifinali del trap femminile. Niente da fare invece per gli azzurri: Lorenzo Ferrari, Daniele Resca e Mauro De Filippis sono stati eliminati e non spareranno né per le medaglie e né per i pass olimpici. Nella mattinata odierna si sono sparati gli ultimi 50 piattelli di qualificazione, due serie da 25 i cui risultati si sono sommati ai 75 piattelli sparati nella giornata di ieri. In testa c’è una straordinaria Silvana Stanco che oggi ha messo segno un quasi perfetto 49/50 e con il ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) L’Italia, al femminile, si giocherà ilper le Olimpiadi di Parigi 2024. Agli Europei di, in corso di svolgimento a, Cipro, Silvana Stanca, Giuliae Jessicasi sono qualificate tra le prime otto staccando ilper le semifinali del trap femminile. Niente da fare invece per gli azzurri: Lorenzo Ferrari, Daniele Resca e Mauro De Filippis sono stati eliminati e non spareranno né per le medaglie e né per iolimpici. Nella mattinata odierna si sono sparati gli ultimi 50 piattelli di qualificazione, due serie da 25 i cui risultati si sono sommati ai 75 piattelli sparati nella giornata di ieri. In testa c’è una straordinaria Silvanache oggi ha messo segno un quasi perfetto 49/50 e con il ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Jessica Rossi a caccia di una medaglia e del pass olimpico - #Europei… - EmaXsca : @Joshua4ita @Fra_zz Morata va in velocità e ha bisogno di spazi...a volte è poco lucido....Milik ti inventa il goal… - Ismaaaaaa____ : RT @HarryBosch73: @villaneveismo_ Che volo Handanovic! A momenti la parava. Ha sfiorato anche il tiro di Pedro, che balzo felino! - infernALE96 : @acm1899m Giuro su mia madre che lo sapevo che arrivavi te col gol al Verona su punizione, che ovviamente non è un… - HarryBosch73 : @villaneveismo_ Che volo Handanovic! A momenti la parava. Ha sfiorato anche il tiro di Pedro, che balzo felino! -