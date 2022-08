Sant’Antimo, malore in piazza: 53enne muore davanti ai passanti (Di sabato 27 agosto 2022) E’ stato stroncato da un malore Giovanni, dipendente di un noto bar di Sant’Antimo in corso Unione Sovietica. L’uomo, 53 anni, nel pomeriggio di ieri si trovava in piazza della Repubblica quando si è sentito male. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri. Giovanni, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 agosto 2022) E’ stato stroncato da unGiovanni, dipendente di un noto bar diin corso Unione Sovietica. L’uomo, 53 anni, nel pomeriggio di ieri si trovava indella Repubblica quando si è sentito male. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri. Giovanni, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RosarioP70 : RT @11Giuliano: Selezione: Malore in strada per il dipendente 53 enne del noto bar: muore davanti agli occhi dei passanti. Un uomo di 53 a… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Malore in strada per il dipendente del noto bar: muore davanti agli occhi dei passanti - 11Giuliano : Selezione: Malore in strada per il dipendente 53 enne del noto bar: muore davanti agli occhi dei passanti. Un uomo… - siurinasuimuri2 : Malore in strada per il dipendente del noto bar: muore davanti agli occhi dei passanti - NapoliToday : #Cronaca Malore in strada per il dipendente del noto bar: muore davanti agli occhi dei passanti… -