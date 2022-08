Libia, scontri a Tripoli: almeno 7 morti (Di sabato 27 agosto 2022) A Tripoli, a causa degli scontri fra milizie, ci sono stati finora "7 morti e 31 feriti, la maggior parte de quali in condizioni critiche": lo scrive su Twitter Al Jazeera citando "una fonte medica". ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) A, a causa deglifra milizie, ci sono stati finora "7e 31 feriti, la maggior parte de quali in condizioni critiche": lo scrive su Twitter Al Jazeera citando "una fonte medica". ...

GraziaMontefal2 : RT @dariodangelo91: ?????? SCONTRI A TRIPOLI 1/n Almeno 4 morti e 5 feriti (anche civili): questo il bilancio provvisorio degli scontri in cor… - AMIStaDeS_2017 : #Libia -Da ieri a #Tripoli scontri tra le #milizie rivali del #governo #Dbeibeh e dell’esecutivo “parallelo” di… - Fen_church : RT @RescueMed: ?? Da ieri sera, scontri armati in strada a #Tripoli tra milizie. Un'enorme colonna di fumo sta uscendo dal centro di deten… - BiasiMonica : RT @RescueMed: ?? Da ieri sera, scontri armati in strada a #Tripoli tra milizie. Un'enorme colonna di fumo sta uscendo dal centro di deten… - nelloscavo : RT @RescueMed: ?? Da ieri sera, scontri armati in strada a #Tripoli tra milizie. Un'enorme colonna di fumo sta uscendo dal centro di deten… -