Il Principe Harry sbatte il telefono in faccia al Principe William a “causa” di Meghan Markle (Di sabato 27 agosto 2022) Un nuovo documentario francese racconta di un episodio tra i Principi Harry e William d’Inghilterra durante il quale il primo avrebbe sbattuto il telefono in faccia al fratello maggiore. Secondo quanto afferma il Daily Mail questo sarebbe avvenuto dopo un confronto fra i due a seguito di pesanti accuse sul conto di Meghan Markle. Presto un nuovo documentario francese rivelerà alcuni tratti del rapporto tra il Principe Harry e il Principe William d’Inghilterra. A partire da una telefonata nella quale il fratello minore avrebbe attaccato il telefono in faccia al Duca di Cambridge, ed erede al trono. Quest’ultimo avrebbe poi preso la sua auto e deciso di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 agosto 2022) Un nuovo documentario francese racconta di un episodio tra i Principid’Inghilterra durante il quale il primo avrebbe sbattuto ilinal fratello maggiore. Secondo quanto afferma il Daily Mail questo sarebbe avvenuto dopo un confronto fra i due a seguito di pesanti accuse sul conto di. Presto un nuovo documentario francese rivelerà alcuni tratti del rapporto tra ile ild’Inghilterra. A partire da una telefonata nella quale il fratello minore avrebbe attaccato ilinal Duca di Cambridge, ed erede al trono. Quest’ultimo avrebbe poi preso la sua auto e deciso di ...

fearlxxess : sentite io sto leggendo il principe crudele e non vorrei morire ancora più di ansia per harry styles - domemwest : Il principe Harry lo facevo il più sveglio della famiglia ma mi ha prontamente smentito facendosi abbindolare da un… - fashiongenus : Quando il principe Harry sarà a Londra, il fratello William volerà a New York - darksa0irse : Ogni tanto ricordo la barbarità che hanno ricevuto il principe William e Harry che hanno dovuto camminare dietro la… - Wamiz_it : Mamma mia! Nuovo arrivo per il principe Harry e Meghan Markle -