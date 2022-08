F1 GP Belgio 2022, Leclerc: “Grande distacco con Verstappen. Rimonta? Tutto è possibile” (Di sabato 27 agosto 2022) “In termini di performance personale non abbiamo preparato la qualifica nel migliore dei modi perché ero concentrato sulla gara. Detto questo, il distacco tra Verstappen e noi è molto Grande. E credo sia strano, hanno trovato qualcosa che sta permettendo loro di essere più veloci. Cercheremo di limitare il gap ma sarà difficile. Rimonta? L’ultima volta abbiamo visto che Tutto è possibile, il passo gara non sembrava male”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il quarto tempo nella qualifica del GP del Belgio di F1. Domani scatterà dietro Verstappen, in sedicesima posizione, per via della penalità. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “In termini di performance personale non abbiamo preparato la qualifica nel migliore dei modi perché ero concentrato sulla gara. Detto questo, iltrae noi è molto. E credo sia strano, hanno trovato qualcosa che sta permettendo loro di essere più veloci. Cercheremo di limitare il gap ma sarà difficile.? L’ultima volta abbiamo visto che, il passo gara non sembrava male”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Charles, pilota della Ferrari, dopo il quarto tempo nella qualifica del GP deldi F1. Domani scatterà dietro, in sedicesima posizione, per via della penalità. SportFace.

