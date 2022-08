Calcio: Ghirelli a arbitri, 'siete uomini e donne delle regole' (Di sabato 27 agosto 2022) "Voi arbitri siete uomini e donne che fate rispettare le regole e avete ben chiara quale sia stata la partita che abbiamo giocato al Consiglio di Stato. La C è una palestra e anche per questo il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) "Voiche fate rispettare lee avete ben chiara quale sia stata la partita che abbiamo giocato al Consiglio di Stato. La C è una palestra e anche per questo il ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - Ghirelli agli arbitri: 'Siete uomini e donne delle regole' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Ghirelli agli arbitri: 'Siete uomini e donne delle regole' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Ghirelli agli arbitri: 'Siete uomini e donne delle regole' - napolimagazine : SERIE C - Ghirelli agli arbitri: 'Siete uomini e donne delle regole' - apetrazzuolo : SERIE C - Ghirelli agli arbitri: 'Siete uomini e donne delle regole' -