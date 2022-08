Alberto Balocco e Davide Vigo uccisi da un fulmine | Quanti sono i morti all’anno per folgoramento? (Di sabato 27 agosto 2022) E’ morto a 56 anni l’amministratore delegato dell’azienda dolciaria Balocco. Anche un amico di Alberto è deceduto ieri e sempre a causa di un fulmine. Per quanto i fulmini o i temporali estivi – quelli che ci fanno assaporare il fresco e la copertina sulle gambe – ci piacciono e ci affascinano, stiamo parlando pur sempre di un fenomeno atmosferico altamente pericoloso e che ogni anno miete un suo abbastanza nutrito numero di vittime. Le ultime sono Alberto Balocco e il suo amico Davide Vigo. Fonte: FacebookIeri i due si trovavano in Val Chisone, in Piemonte, per una gita in bici rivelatasi fatale per entrambi però. Sulla strada che porta porta al colle dell’Assietta, Alberto e Davide ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 agosto 2022) E’ morto a 56 anni l’amministratore delegato dell’azienda dolciaria. Anche un amico diè deceduto ieri e sempre a causa di un. Per quanto i fulmini o i temporali estivi – quelli che ci fanno assaporare il fresco e la copertina sulle gambe – ci piacciono e ci affascinano, stiamo parlando pur sempre di un fenomeno atmosferico altamente pericoloso e che ogni anno miete un suo abbastanza nutrito numero di vittime. Le ultimee il suo amico. Fonte: FacebookIeri i due si trovavano in Val Chisone, in Piemonte, per una gita in bici rivelatasi fatale per entrambi però. Sulla strada che porta porta al colle dell’Assietta,...

