WWE: Ronda Rousey ci sarà a Clash At The Castle? (Di venerdì 26 agosto 2022) Ronda Rousey è tornata babyface durante la Royal Rumble ed è rimasta tale per molto tempo, soprattutto durante la sua faida con Charlotte Flair. La Rousey non è riuscita a riconquistare lo SmackDown Women’s Champion da Liv Morgan a SummerSlam. Ha quindi attaccato sia Liv che un arbitro, venendo di conseguenza sospesa. Molti fan hanno pensato che si trattasse di una svolta heel, ma Ronda è ancora indicata come babyface. È stata anche arrestata nella puntata di Friday Night Smackdown della scorsa settimana. Voci di corridoio Secondo rumor, Ronda Rousey non è prevista per Clash At The Castle Premium Live Event. Probabilmente, non ci sarà a Cardiff per lo show, in quanto non è programmato un incontro. Il piano originale, ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022)è tornata babyface durante la Royal Rumble ed è rimasta tale per molto tempo, soprattutto durante la sua faida con Charlotte Flair. Lanon è riuscita a riconquistare lo SmackDown Women’s Champion da Liv Morgan a SummerSlam. Ha quindi attaccato sia Liv che un arbitro, venendo di conseguenza sospesa. Molti fan hanno pensato che si trattasse di una svolta heel, maè ancora indicata come babyface. È stata anche arrestata nella puntata di Friday Night Smackdown della scorsa settimana. Voci di corridoio Secondo rumor,non è prevista perAt ThePremium Live Event. Probabilmente, non cia Cardiff per lo show, in quanto non è programmato un incontro. Il piano originale, ...

