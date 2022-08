Spiagge e concessioni, il sindaco Napoli spiega i motivi della revoca (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Le irregolarità riscontrate su cinque affidamenti di Spiagge concesse dal Comune di Salerno ad altrettanti gestori ha spinto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli a revocare con effetto immediato l’affidamento dei servizi pubblici concessi. La conferma in una dichiarazione rilasciata ad Anteprima24 dal sindaco questa mattina. Le Spiagge sono quelle libere comprese tra lo stabilimento balneare Conchiglia fino all’ex Ostello della Gioventù; il lido compreso tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo Nautico e lo stabilimento balneare Colombo; la spiaggia nei pressi del lido Nuovo Mercatello l’affidamento relativo al tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti balneari Lido e Miramare e quella nei pressi dell’ex Arenella. La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Le irregolarità riscontrate su cinque affidamenti diconcesse dal Comune di Salerno ad altrettanti gestori ha spinto ildi Salerno, Vincenzore con effetto immediato l’affidamento dei servizi pubblici concessi. La conferma in una dichiarazione rilasciata ad Anteprima24 dalquesta mattina. Lesono quelle libere comprese tra lo stabilimento balneare Conchiglia fino all’ex OstelloGioventù; il lido compreso tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo Nautico e lo stabilimento balneare Colombo; la spiaggia nei pressi del lido Nuovo Mercatello l’affidamento relativo al tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti balneari Lido e Miramare e quella nei pressi dell’ex Arenella. La ...

