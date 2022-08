Prezzo gas, Salvini: “Rischio di razionamenti, Lega pronta a votare misure” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Rischio di razionamenti in autunno c’è. Se il Prezzo non scende il prossimo Governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese. Per me l’operazione verità è sempre meglio dell’operazione silenzio”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Napoli. “Vorrei evitarlo – aggiunge Salvini – ma l’ha già detto Macron, e la Francia oltretutto ha decine di reattori nucleari operativi. Noi non ce li abbiamo, importiamo solo energia dall’estero, quindi se non si interviene il Rischio di decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no è assolutamente concreto”. Il leader della Lega sottolinea: “Siamo assolutamente a favore di un intervento diretto e rapido entro questi giorni del Governo Draghi che metta a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ildiin autunno c’è. Se ilnon scende il prossimo Governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese. Per me l’operazione verità è sempre meglio dell’operazione silenzio”. Così il leader dellaMatteo, oggi a Napoli. “Vorrei evitarlo – aggiunge– ma l’ha già detto Macron, e la Francia oltretutto ha decine di reattori nucleari operativi. Noi non ce li abbiamo, importiamo solo energia dall’estero, quindi se non si interviene ildi decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no è assolutamente concreto”. Il leader dellasottolinea: “Siamo assolutamente a favore di un intervento diretto e rapido entro questi giorni del Governo Draghi che metta a ...

elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - petergomezblog : Gas, nuovo record: il prezzo tocca i 317 euro/megawattora. Fim Cisl: “Un terzo delle imprese metalmeccaniche rischi… - ivanscalfarotto : È necessario eliminare il collegamento del costo delle energie rinnovabili e il prezzo del gas in modo da calmierar… - RobertaCarta9 : RT @pbecchi: Il 70% del gas non viene comprato al TTF ma arriva ancora da Gazprom. Chi rivende quel gas al prezzo del TTF sta facendo la pi… - cindykia25644 : RT @pbecchi: Il 70% del gas non viene comprato al TTF ma arriva ancora da Gazprom. Chi rivende quel gas al prezzo del TTF sta facendo la pi… -