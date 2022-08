Matrimonio Pellegrini-Giunta | i preparativi per le nozze in Laguna | location | fedi | invitati vip

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 agosto 2022) Federicaè pronta a coronare il suo sogno d’amore sposandosi con il compagno Matteo, suo ex allenatore di nuoto. Ilsarebbe programmato per il 27 agosto e trapelano in queste ore i dettagli più succosi dell’attesa cerimonia. Dalla scelta dell’abito alle, dallaal numero di ospiti, tra cui qualche Vip: la coppia ha voluto organizzare le cose in grande per un giorno che si preannuncia indimenticabile. Federicae Matteo, i dettagli delleIl 27 agosto 2022 è l’ipotetica data in cui Federicae Matteoconvoleranno a, a coronamento di una ...