L’infinito tour, Roberto Vecchioni in concerto al Castello di Santa Severa (Di venerdì 26 agosto 2022) Santa Marinella . “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, venerdì 26 agosto, Roberto Vecchioni con il suo “L’infinito tour”. Questo evento è realizzato in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. L’infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima…E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022)Marinella . “Sotto il Cielo deldi”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, venerdì 26 agosto,con il suo “”. Questo evento è realizzato in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima…E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta ...

