Lazio-Inter 3-1, biancocelesti in testa (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo un primo tempo equilibrato ma con una prima parte nettamente in favore dell`Inter. La Lazio sblocca il risultato con Felipe Anderson. Nella ripresa i nerazzurri pareggiano con una zampata di Lautaro Martinez. Sarri indovina i cambi: entra Luis Alberto e riporta i biancocelesti in vantaggio con un bolide dalla distanza imparabile per Handanovic. Segna anche Pedro che chiude il match sul 3-1. La Lazio sale a 7, l`Inter resta a 6 3^ Giornata Monza-Udinese 1-2, Lazio-Inter 3-1, Sabato 27 agosto: 18.30 Cremonese-Torino, Juventus-Roma, 20.45 Milan-Bologna, Spezia-Sassuolo, Domenica 28 agosto: 18.30 Hellas Verona-Atalanta, Salernitana-Sampdoria, 20.45 Lecce-Empoli, Fiorentina-Napoli.Classifica Lazio 7, Inter, Napoli, Roma 6, Milan, ...

