Ilary Blasi è in ansia per il gatto smarrito aiutatemi a ritrovare Alfio

(Di venerdì 26 agosto 2022) La conduttricein vacanza in Croazia, lancia l’appello sui social il micio era a Sabaudia affidato a Francesco Totti.è disperata, il suoè scomparso e lei non si dà pace. “a ritrovarlo” scrive sui social postando una foto del micio, uno Sphynx a cui è molto affezionata.

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - fendente1 : RT @annamariamoscar: Ilary Blasi ha perso il suo gatto Alfio, l’appello dalla Croazia: “Aiutatemi a ritrovarlo” - BullaPupa : RT @annamariamoscar: Ilary Blasi ha perso il suo gatto Alfio, l’appello dalla Croazia: “Aiutatemi a ritrovarlo” - terryvale : RT @enpaonlus: Ilary Blasi ha perso il suo gatto Alfio, l’appello dalla Croazia: “Aiutatemi a ritrovarlo” - La Stampa - annamariamoscar : Ilary Blasi ha perso il suo gatto Alfio, l’appello dalla Croazia: “Aiutatemi a ritrovarlo” -

Fortementein.com

Mentre si consuma il gossip attorno a loro,e Francesco Totti stanno passando la prima estate da separati , finita la quale dovranno incontrarsi per finalizzare il divorzio Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset, Music: "...ha ritrovato il gatto Alfio . Il felino è uno Sphynx ed era arrivato in casa di Francesco Totti ea maggio dell'anno scorso per far compagnia a Donna Paola, la prima micia ... Ilary Blasi si lascia andare, “Ti vorrei abbracciare…”. La dedica dolcissima a Totti commuove i fan Ilary Blasi ha lanciato un appello soltanto qualche ora fa, a causa di un episodio che l’ha tenuta fortemente in apprensione. Adesso andiamo a scoprire insieme cosa è successo alla celebre conduttrice ...Ilary Blasi tornerà ospite da Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo. Il volto dell’ormai ex moglie di Francesco Totti compare infatti nello spot promozionale.