Florence Pugh: i fan dell'attrice contro Olivia Wilde per il video in cui chiede a Shia LaBeouf di tornare (Di venerdì 26 agosto 2022) Un video in cui Olivia Wilde chiede a Shia LaBeouf di ripensarci e tornare sul set di Don't Worry Darling ha fatto infuriare i fan di Florence Pugh. La polemica a distanza tra Olivia Wilde e Shia LaBeouf ha causa del film Don't Worry Darling ha preso una svolta inaspettata a causa di un video che i fan di Florence Pugh hanno ora criticato duramente online. L'attore ha infatti condiviso un filmato in cui la regista gli chiede di ritornare sul set, parlando dei problemi con la co-protagonista in un modo non particolarmente positivo per quanto riguarda l'attrice. Nel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) Unin cuidi ripensarci esul set di Don't Worry Darling ha fatto infuriare i fan di. La polemica a distanza traha causa del film Don't Worry Darling ha preso una svolta inaspettata a causa di unche i fan dihanno ora criticato duramente online. L'attore ha infatti condiviso un filmato in cui la regista glidi risul set, parlando dei problemi con la co-protagonista in un modo non particolarmente positivo per quanto riguarda l'. Nel ...

