Concorso Comune Napoli, 50 maestre: requisiti e prove (Di venerdì 26 agosto 2022) Pubblicati nella giornata del 9 agosto 2022 i bandi del Concorso Comune Napoli per l’assunzione di un totale di 1394 unità di diversi profili professionali per l’ente comunale e la città Metropolitana di Napoli. Le selezioni si rivolgono sia a candidati diplomati sia a coloro in possesso di una laurea e, tra le assunzioni in programma, figurano anche 50 posti riservati al profilo di Maestra/o in categoria C. Concorso Comune Napoli, 1400 assunzioni: pubblicati i bandi Nei prossimi paragrafi approfondiamo i requisiti, le modalità di invio delle candidature e le prove d’esame del Concorso per il profilo di Maestra/o. Concorso Comune Napoli, requisiti Per ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 26 agosto 2022) Pubblicati nella giornata del 9 agosto 2022 i bandi delper l’assunzione di un totale di 1394 unità di diversi profili professionali per l’ente comunale e la città Metropolitana di. Le selezioni si rivolgono sia a candidati diplomati sia a coloro in possesso di una laurea e, tra le assunzioni in programma, figurano anche 50 posti riservati al profilo di Maestra/o in categoria C., 1400 assunzioni: pubblicati i bandi Nei prossimi paragrafi approfondiamo i, le modalità di invio delle candidature e led’esame delper il profilo di Maestra/o.Per ...

