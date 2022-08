West Nile, in sette giorni 71 casi e 2 decessi (15 da giugno) in Italia per il virus della zanzara (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua crescere il numero di casi di infezione da West Nile virus in Italia. Nell’ultima settimana, si sono registrati 71 nuovi contagi che portano il bilancio a 301 casi dall’inizio di giugno. Sale a 15 il numero di decessi, 2 dei quali nell’ultima settimana. Resta ferma a 3, invece, la conta dei contagi da virus Usutu con nessuna nuova infezione negli ultimi 7 giorni. Sono questi i dati salienti della sorveglianza delle infezioni da virus West Nile e Usutu dell’Istituto Superiore di Sanita’ aggiornati al 23 agosto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua crescere il numero didi infezione dain. Nell’ultima settimana, si sono registrati 71 nuovi contagi che portano il bilancio a 301dall’inizio di. Sale a 15 il numero di, 2 dei quali nell’ultima settimana. Resta ferma a 3, invece, la conta dei contagi daUsutu con nessuna nuova infezione negli ultimi 7. Sono questi i dati salientisorveglianza delle infezioni dae Usutu dell’Istituto Superiore di Sanita’ aggiornati al 23 agosto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

