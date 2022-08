Teatro a Lecco e Monza Brianza: Un palco in giardino (Di giovedì 25 agosto 2022) I parchi, le ville, i giardini, le cascine sono il palcoscenico dell’Ultima luna d’estate, festival del Teatro popolare e di ricerca. Più di 20 appuntamenti tra spettacoli all’aperto, incontri poetici, musica e passeggiate culturali. Canto per l’Europa. Paolo Rumiz Apre il teologo e filosofo Vito Mancuso con la lectio magistralis Libertà o necessità? Ci sono anche gli spettacoli itineranti, tra cui E tu cosa vedi? Cosa senti? di Delleali Teatro. Info:Ultima luna d’estate Diverse Sedi a Lecco e Monza Brianza Dal 26 agosto al 4 settembre 2022Teatroinvito.it/lultima-luna-destate iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) I parchi, le ville, i giardini, le cascine sono ilscenico dell’Ultima luna d’estate, festival delpopolare e di ricerca. Più di 20 appuntamenti tra spettacoli all’aperto, incontri poetici, musica e passeggiate culturali. Canto per l’Europa. Paolo Rumiz Apre il teologo e filosofo Vito Mancuso con la lectio magistralis Libertà o necessità? Ci sono anche gli spettacoli itineranti, tra cui E tu cosa vedi? Cosa senti? di Delleali. Info:Ultima luna d’estate Diverse Sedi aDal 26 agosto al 4 settembre 2022invito.it/lultima-luna-destate iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna.

