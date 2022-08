Serie A, dilemma Monza: costruisce ma non ottiene (Di giovedì 25 agosto 2022) Cominciata da poco la stagione, il Monza, in Serie A, è una di quelle squadre che ha lavorato tanto sul mercato senza raccoglierne i frutti. Almeno per ora. Due partite, nessun punto e una sola rete messa a segno, con il passaggio del turno – seppur a fatica – in Coppa Italia, contro un club di cadetteria. La compagine brianzina aspetta di ottenere i primi punti in classifica, per scrivere un’altra pagina di storia e dimostrare di potersi giocare la salvezza alla pari con le altre, sebbene la sua rosa sia molto competitiva. Monza, la falsa partenza in Serie A La prima partita ufficiale del Monza è stata quella in Coppa Italia contro il Frosinone, valida per il primo turno. Una sfida combattuta e in bilico fino alla fine, con le reti di Valoti e Caprari (entrambi su rigore), poi ripresi dai giocatori ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Cominciata da poco la stagione, il, inA, è una di quelle squadre che ha lavorato tanto sul mercato senza raccoglierne i frutti. Almeno per ora. Due partite, nessun punto e una sola rete messa a segno, con il passaggio del turno – seppur a fatica – in Coppa Italia, contro un club di cadetteria. La compagine brianzina aspetta di ottenere i primi punti in classifica, per scrivere un’altra pagina di storia e dimostrare di potersi giocare la salvezza alla pari con le altre, sebbene la sua rosa sia molto competitiva., la falsa partenza inA La prima partita ufficiale delè stata quella in Coppa Italia contro il Frosinone, valida per il primo turno. Una sfida combattuta e in bilico fino alla fine, con le reti di Valoti e Caprari (entrambi su rigore), poi ripresi dai giocatori ...

11contro11 : #SerieA, dilemma #Monza: costruisce ma non ottiene #Focus #11contro11 - mayabug2 : A furia di vedere serie TV adesso voglio vivere in una barca ormaggiata sul molo ma anche a Bath o ad Oxford...bel dilemma. Bel dilemma ?? - chitarreeblu : l'eterno dilemma tra lo scegliere una serie in cui ci sono riferimenti sessuali ogni due per tre o la classica roma… - 90blckwdw : @sxscltrtx boh ti giuro sta serie è un dilemma assurdo ma chi me la fatto ad andarci in fissa - bloodyrachell : @giorginamuser è un dilemma vero e proprio. a volte mi dico 'dai finisco almeno due serie poi ne comincio un'altra… -