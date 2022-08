Respinto il ricorso dell'Udinese, confermato lo stop a Perez (Di giovedì 25 agosto 2022) La Corte sportiva d'appello ha Respinto il reclamo, con procedimento d'urgenza, presentato dall'Udinese contro la squalifica per due giornate inflitta al calciatore Nehuen Perez, dopo l'espulsione ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) La Corte sportiva d'appello hail reclamo, con procedimento d'urgenza, presentato dall'contro la squalifica per due giornate inflitta al calciatore Nehuen, dopo l'espulsione ...

