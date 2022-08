Pochi giorni il fidanzamento ufficiale dei due figli, la regina diffonde alcuni scatti in cui appare più in forma che mai (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono tre i nuovi ritratti ufficialio di Rania di Giordania. Diffusi a Pochi giorni di distanza dal fidanzamento ufficiale dei due figli, mostrano la regina in forma smagliante. Sarà la gioia di diventare suocera? (foto: IPA) Tra poco meno di una settimana compirà 52 anni. In attesa del compleanno, il 31 agosto, Rania di Giordania ha diffuso tre nuovi ritratti ufficiali. Tre scatti che la ritraggono in posa, in un momento davvero speciale della sua vita. A breve, infatti, due dei suoi tre figli si sposeranno. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU RANIA DI GIORDANIA Rania di Giordania: le nuove foto ufficiali I dettagli non sono ancora stati resi noti. E nemmeno le date. Quel che è certo, però, è che, nei prossimi mesi, Rania di Giordania vedrà ... Leggi su amica (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono tre i nuovi ritratti ufficialio di Rania di Giordania. Diffusi adi distanza daldei due, mostrano lainsmagliante. Sarà la gioia di diventare suocera? (foto: IPA) Tra poco meno di una settimana compirà 52 anni. In attesa del compleanno, il 31 agosto, Rania di Giordania ha diffuso tre nuovi ritratti ufficiali. Treche la ritraggono in posa, in un momento davvero speciale della sua vita. A breve, infatti, due dei suoi tresi sposeranno. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU RANIA DI GIORDANIA Rania di Giordania: le nuove foto ufficiali I dettagli non sono ancora stati resi noti. E nemmeno le date. Quel che è certo, però, è che, nei prossimi mesi, Rania di Giordania vedrà ...

PaoloGentiloni : Il palazzo della Commissione Europea nel giorno dell’indipendenza #ucraina. Sei mesi fa l’invasione russa. Putin pe… - petergomezblog : Modestino, capolista in Campania di Calenda, ecco cosa scriveva su Facebook fino a pochi giorni fa: “Renzi è un pin… - borghi_claudio : Ancora pochi giorni. Io ci #Credo - fran_rom_corr : @matteo38694011 Io li per li pensai “fra Dominique mi prende in giro”.. però senza abbandonare la speranza iniziai… - fran_rom_corr : @matteo38694011 Chiudi i tuoi ed imagina i suoi. E digliele. Io dì solito faccio domande. Un frate cistercense mi d… -