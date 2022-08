Passante di Milano verso l’apertura: da lunedì 29 agosto (solo) per le linee S1, S5 e S13 (Di giovedì 25 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Passante di Milano si avvia verso la prima apertura. Trenord annuncia il ritorno dei treni da lunedì 29 agosto. Inizieranno a circolare le linee S1, S5 e S13. Resteranno limitate le S6 e S13. Passante di Milano: apertura da lunedì 29 agosto In questi giorni si svolgeranno le ultime corse prova con l’obiettivo di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 25 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildisi avviala prima apertura. Trenord annuncia il ritorno dei treni da29. Inizieranno a circolare leS1, S5 e S13. Resteranno limitate le S6 e S13.di: apertura da29In questi giorni si svolgeranno le ultime corse prova con l’obiettivo di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

