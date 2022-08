Omicidio Palmieri: Salma in avanzato stato di decomposizione, serve l’esame del Dna (Di giovedì 25 agosto 2022) di Monica De Santis Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, dopo l’udienza in Tribunale per la nomina dei periti di parte, l’autopsia presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, sul corpo di?Ciro Palmieri, il panettiere di Giffoni?Valle Piana, ucciso il 29 luglio scorso, con 40 coltellate dalla moglie Monica Milite e dai figli Massimiliano di 18 anni ed il terzogenito di 15 anni, e poi mutilato per poi abbandonare il cadavere in un dirupo, lungo la strada provinciale 25 che collega Giffoni Valle Piana a Serino. Ad eseguire gli esami è stato il medico legale nominato dalla Procura, il dottor Casaburi, affiancato dai consulenti di parte, ovvero il dottor Giovanni?Zotti, nominato da Dante Palmieri fratello della vittima (assistito dall’avvocato Rocco Pinto), e dal dottor Luigi Mastrangelo nominato dai tre imputati (difesi dall’avvocato ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 agosto 2022) di Monica De Santis Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, dopo l’udienza in Tribunale per la nomina dei periti di parte, l’autopsia presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, sul corpo di?Ciro, il panettiere di Giffoni?Valle Piana, ucciso il 29 luglio scorso, con 40 coltellate dalla moglie Monica Milite e dai figli Massimiliano di 18 anni ed il terzogenito di 15 anni, e poi mutilato per poi abbandonare il cadavere in un dirupo, lungo la strada provinciale 25 che collega Giffoni Valle Piana a Serino. Ad eseguire gli esami èil medico legale nominato dalla Procura, il dottor Casaburi, affiancato dai consulenti di parte, ovvero il dottor Giovanni?Zotti, nominato da Dantefratello della vittima (assistito dall’avvocato Rocco Pinto), e dal dottor Luigi Mastrangelo nominato dai tre imputati (difesi dall’avvocato ...

