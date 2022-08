"Né cose pazze, né metteremo a rischio i conti". Così Meloni rassicura l'Europa (Di giovedì 25 agosto 2022) Un messaggio rassicurante per le cancellerie europee, ma anche un avviso ai naviganti, ovvero agli elettori e agli altri leader, a partire dal segretario del Pd, Enrico Letta, che in un'intervista alla Cnn nei giorni scorsi parlava di un “rischio” per l'Italia con Giorgia Meloni al comando. La presidente di Fratelli d'Italia in un'intervista alla Reuters offre la propria visione in campo economico e di politica estera e mette i puntini sulle ‘i'. "Sono molto cauta... Nessuna persona responsabile, prima di avere un quadro completo delle risorse che possono essere investite, può immaginare di rovinare le finanze del Paese", chiarisce. Le lancette dell'orologio vengono spostate in avanti alla velocità della luce e, immaginando un governo di centrodestra, la leader della destra italiana aggiunge: "La prima cosa che dovremmo fare sarebbe la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Un messaggionte per le cancellerie europee, ma anche un avviso ai naviganti, ovvero agli elettori e agli altri leader, a partire dal segretario del Pd, Enrico Letta, che in un'intervista alla Cnn nei giorni scorsi parlava di un “” per l'Italia con Giorgiaal comando. La presidente di Fratelli d'Italia in un'intervista alla Reuters offre la propria visione in campo economico e di politica estera e mette i puntini sulle ‘i'. "Sono molto cauta... Nessuna persona responsabile, prima di avere un quadro completo delle risorse che possono essere investite, può immaginare di rovinare le finanze del Paese", chiarisce. Le lancette dell'orologio vengono spostate in avanti alla velocità della luce e, immaginando un governo di centrodestra, la leader della destra italiana aggiunge: "La prima cosa che dovremmo fare sarebbe la ...

