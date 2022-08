Nave greca in quarantena a Napoli: morta militare 19enne (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Nave militare greca Prometeus che è ancorata davanti al porto di Napoli resta in quarantena e nelle prossime ore tutti i membri dell’equipaggio – 250 persone – saranno sottoposti a tampone covid. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate dopo la riunione sul tema nella Prefettura di Napoli. Una militare 19enne, ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del Mare di Napoli, è morta la scorsa notte: ad un primo tampone covid era risultata negativa, ma un secondo tampone ha dato invece esito positivo. Altri due giovani militari sono ricoverati nell’ospedale Cotugno, in condizioni non gravi, e per loro si attende l’esito del tampone. L’Usmaf ha posto in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– LaPrometeus che è ancorata davanti al porto diresta ine nelle prossime ore tutti i membri dell’equipaggio – 250 persone – saranno sottoposti a tampone covid. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate dopo la riunione sul tema nella Prefettura di. Una, ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del Mare di, èla scorsa notte: ad un primo tampone covid era risultata negativa, ma un secondo tampone ha dato invece esito positivo. Altri due giovani militari sono ricoverati nell’ospedale Cotugno, in condizioni non gravi, e per loro si attende l’esito del tampone. L’Usmaf ha posto in ...

